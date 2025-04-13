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Царьград

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Трамп: Скоро будут новости о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп: Скоро будут новости о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп поделился с журналистами Белого дома своим мнением о прогрессе в разрешении конфликта на Украине.

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