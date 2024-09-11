Названы малоизвестные признаки рака груди

При раке груди не всегда появляется опухоль, которую можно почувствовать на ощупь, поэтому важно знать и другие симптомы этого заболевания, считает клиническая медсестра, работающая в клинике по лечению рака груди, Кэролин Роджерс.
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