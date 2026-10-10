На подиуме — сразу 10 селебрити-моделей! Мария Миногарова и Александр Горчилин, Покрас Лампас, Саша Сулим, Вика Чума, Анна Гусева, Анна Завтур, Мария Грудина, Сиу Нгуен, Ксения Прихотько! .
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