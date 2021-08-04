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Луи ван Гал рассказал, почему его назначили главным тренером сборной Нидерландов

Луи ван Гал рассказал, почему его назначили главным тренером сборной Нидерландов

Новый главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о назначении на пост. «Нидерландский футбол всегда был мне близок, а работа главным тренером сборной страны, на мой взгляд, является ключевой должностью в развитии нашего футбола.

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