Луи ван Гал рассказал, почему его назначили главным тренером сборной Нидерландов

Новый главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о назначении на пост. «Нидерландский футбол всегда был мне близок, а работа главным тренером сборной страны, на мой взгляд, является ключевой должностью в развитии нашего футбола.
Новый главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о назначении на пост. «Нидерландский футбол всегда был мне близок, а работа главным тренером сборной страны, на мой взгляд, является ключевой должностью в развитии нашего футбола.
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