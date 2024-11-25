Пассажиры загоревшегося в Анталии суперджета будут отстаивать свои права в суде

Жёсткая посадка обошлась без погибших, но есть пострадавшиеИск в суд готовят пассажиры рейса Сочи-Анталья который вечером 24 ноября совершил жёсткую посадку в турецком аэропорту, сообщают "Известия", ссылаясь на сообщение одной из пассажирок рейса.