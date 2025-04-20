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Кубань в пятерке лидеров по количеству "копеек": каждая восьмая в ЮФО

Кубань в пятерке лидеров по количеству "копеек": каждая восьмая в ЮФО

Всего же в России сохранилось лишь 3% от общего числа выпущенных с 1970 по 1988 годы "копеек".Краснодарский край вошел в пятерку регионов России с наибольшим количеством зарегистрированных автомобилей ВАЗ-2101 ("копеек"), сообщает агентство "Автостат".

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