Кубань в пятерке лидеров по количеству "копеек": каждая восьмая в ЮФО

Всего же в России сохранилось лишь 3% от общего числа выпущенных с 1970 по 1988 годы "копеек".Краснодарский край вошел в пятерку регионов России с наибольшим количеством зарегистрированных автомобилей ВАЗ-2101 ("копеек"), сообщает агентство "Автостат".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии