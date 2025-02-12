В ХМАО отменили золотые медали для выпускников школ

В ХМАО на региональном уровне упразднены золотые и серебряные медали для выпускников школ. Они будут получать федеральные награды, которые дают дополнительные баллы при поступлении в университеты, рассказал URA.
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