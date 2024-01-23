Новые правила налогообложения банковских вкладов: что изменится в 2024 году Елена ГалицкаяС 2021 года вступил в силу закон о налогообложении доходов от банковских вкладов, который, однако, подвергся временному мораторию в период пандемии.
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