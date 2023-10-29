Стоит ли вкладываться в Solana после роста на 65% в октябре?

Рост Solana на 65% в октябре, заставляет инвесторов задавать вопросы, стоит ли заходить в криптовалюту прямо сейчас? Аналитики указывают на тот факт, что текущие котировки в $31,50 все еще далеки от максимумов 2021-го года в $250.