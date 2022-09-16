Московская компания поставила городу около 540 тысяч упаковок лекарств по офсетному контракту – заммэра Ефимов

Биотехнологическая компания "Биокад" по офсетному контракту поставила в лечебные учреждения Москвы 540 тысяч упаковок лекарственных препаратов, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.