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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РСФ во главе с Дегтяревым распределит 600 млн рублей от букмекеров на развитие детско-юношеского спорта

Российский спортивный фонд объявил о старте нового конкурса. «Стартовал прием заявок на конкурс «Олимпийская надежда: детско-юношеский спорт»! К участию приглашаются проекты, направленные на развитие детско-юношеского спорта, в том числе организацию и/или проведение физкультурных и спортивных мероприятий (возраст участников – до 18 лет).

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