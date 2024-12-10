Киев анонсировал создание контактной группы по завершению конфликта: главное за сутки

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Владимир Зеленский анонсировал создание новой контактной группы по завершению украинского конфликта, Германия прокомментировала финансовую поддержку Украины в 2025 году, а в Минобороны РФ рассказали о капитане Шеломенцеве, спасшем группу бойцов из окружения ВСУ.