Какие методы укладки наиболее щадящие для волос и не приводят к их повреждению?

Уход за волосами требует особого внимания, особенно когда речь идет об укладке. Многие женщины и мужчины ежедневно прибегают к использованию стайлинговых средств и термоприборов, таких как фены, утюжки и плойки.
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