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Форвард «Амура» Барулин об успехе «Адмирала»: «Нас это очень злит. Если они смогли, то мы тем более должны»

Клуб из Владивостока в прошлом сезоне впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Амур» такого результата еще не добивался.

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