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Назван простой способ улучшить память

Назван простой способ улучшить память

Простая физическая активность улучшает память. Такой неожиданный способ активировать мозг назвали исследователи из Института эпидемиологии и здравоохранения Лондонского университета Микаэла Блумберг и профессор Эндрю Стептоу, пишет Daily Express.

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