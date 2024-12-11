Назван простой способ улучшить память

Простая физическая активность улучшает память. Такой неожиданный способ активировать мозг назвали исследователи из Института эпидемиологии и здравоохранения Лондонского университета Микаэла Блумберг и профессор Эндрю Стептоу, пишет Daily Express.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии