8 миллионов лет назад в Амазонии жил самый крупный хищник в истории. Его воссоздали и поняли, что длина крокодила была 20 метров

В доисторические времена эволюция делала каждое последующее поколение существ все более гигантским. Ранее считалось, что тиранозавры были самыми крупными хищниками, но недавно ученые нашли крокодила, который был размером с современного кита.
В доисторические времена эволюция делала каждое последующее поколение существ все более гигантским. Ранее считалось, что тиранозавры были самыми крупными хищниками, но недавно ученые нашли крокодила, который был размером с современного кита.
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