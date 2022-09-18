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8 миллионов лет назад в Амазонии жил самый крупный хищник в истории. Его воссоздали и поняли, что длина крокодила была 20 метров

8 миллионов лет назад в Амазонии жил самый крупный хищник в истории. Его воссоздали и поняли, что длина крокодила была 20 метров

В доисторические времена эволюция делала каждое последующее поколение существ все более гигантским. Ранее считалось, что тиранозавры были самыми крупными хищниками, но недавно ученые нашли крокодила, который был размером с современного кита.

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