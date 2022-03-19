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Минтранс: иностранные авиакомпании тратят на облет РФ $37,5 млн еженедельно

Минтранс: иностранные авиакомпании тратят на облет РФ $37,5 млн еженедельно

Так, больший расход средств приходится нести авиакомпаниям из США, Канады, Великобритании, Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции.

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