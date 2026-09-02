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The 'Great Satan' Strikes, The 'Snake' Bites Back: Damage Assessed From Iran Flare-Up After Deadly US Attacks

The 'Great Satan' Strikes, The 'Snake' Bites Back: Damage Assessed From Iran Flare-Up After Deadly US Attacks

The 'Great Satan' Strikes, The 'Snake' Bites Back: Damage Assessed From Iran Flare-Up After Deadly US Attacks Iran is assessing the aftermath in terms of casualties and damage in the wake of the new flare-up in fighting, after the US launched a series of deadly attacks on the Islamic Republic Tuesday, focused in the south and Hormuz Strait area, and Tehran in expected fashion retaliated with drone-and-missile strikes against Gulf nations and Jordan.

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