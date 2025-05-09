Dead Rising 3: Apocalypse Edition XBOX КЛЮЧ✅После оплаты Вы моментально получите ЛИЦЕНЗИОННЫЙ цифровой ключ Dead Rising 3: Apocalypse Edition для консоли XBOX ONE / XBOX SERIES X|S❗❗❗Регион активации: Турция❗❗❗❗❗❗Ключ можно активировать на любой аккаунт❗❗❗❗❗❗Для активации ключа СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ, КОТОРУЮ ПОЛУЧИТЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ❗❗❗ После активации ИГРА БЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИГРА НАВСЕГДА ассоциируется с вашей учетной записью Microsoft ЛЮБАЯ ИГРА ПОД ЗАКАЗОписаниеВ состав Dead Rising 3 Apocalypse Edition входят классная зомби-игра с открытым миром, четыре загружаемых пакета контента и бонусный цифровой элемент – иначе говоря, все лучшее, что может дать игра Dead Rising.