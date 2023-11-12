Дудя собираются проверить на дискредитацию Российской армии

Прокуратура Москвы проверит журналиста Юрия Дудя на дискредитацию ВС России Московская прокуратура проводит проверку в отношении журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) по статье о дискредитации Российской армии.
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