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Страна и люди

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Дудя собираются проверить на дискредитацию Российской армии

Дудя собираются проверить на дискредитацию Российской армии

Прокуратура Москвы проверит журналиста Юрия Дудя на дискредитацию ВС России Московская прокуратура проводит проверку в отношении журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) по статье о дискредитации Российской армии.

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Комментарии
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Россиянин
Дудю собираются вдуть.
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