ВОЗ: В ближайшие годы будет неуклонно расти количество слабоумных

В связи с ростом продолжительности жизни, улучшением здравоохранения и развитием науки увеличивается и количество людей, страдающих от приобретенного слабоумия, сообщает CNBC со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
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