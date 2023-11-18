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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Батыршин завершил карьеру в 37 лет («Бизнес Online»)

Последним клубом 37-летнего защитника был «Амур», в котором он провел сезон 2022/23.  Сообщается, что Батыршин не смог найти вариантов продолжения карьеры в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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