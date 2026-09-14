Девять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Симферополе

Девять человек обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Симферополе. Об этом 14 сентября сообщили в минздраве Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НП NYT: на встрече в...
- IV Битва за Киев нач...
- Мишустин выдвинул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым