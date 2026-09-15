Жизнь у рельсов: как путевые обходчики соединяли службу, дом и выживание

Когда я впервые задумалась о том, как жили люди, отвечавшие за безопасность первых российских железных дорог, меня поразила не столько тяжесть их труда, сколько удивительная цельность этого существования.
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