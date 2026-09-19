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Мировое обозрение

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Куба погрузилась уже в восьмой за год блэкаут

Куба погрузилась уже в восьмой за год блэкаут

Куба снова осталась без света. 18 сентября национальная электроэнергетическая система острова рухнула полностью — об этом сообщило Министерство энергетики и горнорудной промышленности страны.

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