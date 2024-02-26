Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Российские женщины для мигрантов это ресурс

Российские женщины для мигрантов это ресурс

Вышла замуж за мигранта, а он выгнал ее из ее же дома и сменил замки «Он мусульманин, туркмен. И да, он намного моложе меня, но ни национальность, ни возраст меня не смутили, так получилось, что он меня сразу очаровал».

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Комментарии
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demyr150648
Давайте, вначале защитим права нашей соотечественницы, пусть и дуры! И
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17 час.
d
demyr150648
посадим  долбанного туркмена, и пусть его отпетушат на зоне. А не трогай, чурка, русских! Потом - остальное.
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Андрей Красноперов
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