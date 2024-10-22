Минфин встал на защиту сверхприбылей Банков

Ингерман Ланская

малец, при совдепии было несколько банков - госбанк, внешэконом, жилстрой, агропром и сбербанк... это всё РАЗНЫЕ банки.... госбанк Никогда с населением не работал!. с населением работал савейский сберегательный банк, он деньги, по указке Савейскага минфина, и заморозил (украл) в 1991-м - первый раз что ли... Так что , все претензии к савейскай власти ...а в 90-х - это уже была не слвдепия. а Россия. ...совдепия сдохла в декабре 1991-го