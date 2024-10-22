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  • Ингерман Ланская
    малец, при совдепии было несколько банков - госбанк, внешэконом, жилстрой, агропром и сбербанк... это всё РАЗНЫЕ банк...Минфин встал на з...
  • Людмила Лепаева
    Может их всех вышвырнуть из страны вместе с тобойПолитолог Марков ...
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    Именно Госбанк (ныне Сбер) в 1980-х и 1990-х обобрали народ до нитки. Когда компенсация будет?Минфин встал на з...

Минфин встал на защиту сверхприбылей Банков

Минфин встал на защиту сверхприбылей Банков

ЦБ скоро может снова поднять ключевую ставку. Стратегия главы финансового регулятора в «охлаждении экономики», которая по мнению регулятора слишком уж сильно разогналась.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;При чём тут большевики, при них доллар стоил 64 копейки!&quot;- точнее доллар стоил по 88 статье УК СССР от 5 до 15!
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9 час.
АБ
Алексей Белоусов
Именно Госбанк (ныне Сбер) в 1980-х и 1990-х обобрали народ до нитки. Когда компенсация будет?
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8 час.
Ингерман Ланская
малец, при совдепии было несколько банков - госбанк, внешэконом, жилстрой, агропром и сбербанк... это всё РАЗНЫЕ банки.... госбанк Никогда с населением не работал!. с населением работал савейский сберегательный банк, он деньги, по указке Савейскага минфина, и заморозил (украл) в 1991-м - первый раз что ли... Так что , все претензии к савейскай власти ...а в 90-х - это уже была не слвдепия. а Россия. ...совдепия сдохла в декабре 1991-го
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6 час.

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