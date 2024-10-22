ЦБ скоро может снова поднять ключевую ставку. Стратегия главы финансового регулятора в «охлаждении экономики», которая по мнению регулятора слишком уж сильно разогналась.
Минфин встал на защиту сверхприбылей Банков
Комментарии
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М
ММ
"При чём тут большевики, при них доллар стоил 64 копейки!"- точнее доллар стоил по 88 статье УК СССР от 5 до 15!
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9 час.
АБ
Алексей Белоусов
Именно Госбанк (ныне Сбер) в 1980-х и 1990-х обобрали народ до нитки. Когда компенсация будет?
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8 час.
Ингерман Ланская
малец, при совдепии было несколько банков - госбанк, внешэконом, жилстрой, агропром и сбербанк... это всё РАЗНЫЕ банки.... госбанк Никогда с населением не работал!. с населением работал савейский сберегательный банк, он деньги, по указке Савейскага минфина, и заморозил (украл) в 1991-м - первый раз что ли... Так что , все претензии к савейскай власти ...а в 90-х - это уже была не слвдепия. а Россия. ...совдепия сдохла в декабре 1991-го
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6 час.
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