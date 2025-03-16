Финансист Ермилова: ставки по вкладам останутся высокими еще примерно год

Ставки по вкладам в российских банках продержатся на высоком уровне еще около года, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Плеханова Мария Ермилова.
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