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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Певец Ширан о ЧМ-2026: «Будет финал Англия – Франция. Думаю, победим мы»

Английский певец Эд Ширан верит в победу сборной «трех львов» на ЧМ-2026 . В 1/4 финала британцы сыграют с Норвегией.

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