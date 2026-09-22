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Ивановские новости

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В Ивановской области определили победителя выборов по одномандатному округу №94

В Ивановской области определили победителя выборов по одномандатному округу №94

Виталий Дроздов избран депутатом Госдумы по одномандатному округу № 94 в Ивановской области. Итоги голосования по федеральному округу объявит ЦИК после получения протоколов от всех комиссий.

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