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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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37 очков Джейсона Тейтума принесли «Бостону» победу в сложном матче с «Детройтом»

«Детройт» вел в счете за 3 минуты до конца матча (112:109).  Самым результативным в составе победителей стал форвард Джейсон Тейтум, набравший 37 очков, 4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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