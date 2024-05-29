Мнение: Сочи искусственно растянут Наткнулся на рассуждение о том, что город-курорт только на бумагах и картах является единым.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мнение: Сочи искусственно растянут Наткнулся на рассуждение о том, что город-курорт только на бумагах и картах является единым.