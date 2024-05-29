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Любимый Сочи

2 подписчика
Мнение: Сочи искусственно растянут

Мнение: Сочи искусственно растянут Наткнулся на рассуждение о том, что город-курорт только на бумагах и картах является единым.

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