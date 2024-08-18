Путин обсудит с Алиевым армяно-азербайджанское урегулирование

Лидеры двух стран встретятся в Баку, чтобы найти окончательное решение азербайджано-армянского конфликтаС 18 по 19 августа Владимир Путин будет находиться в Азербайджане, где у него запланирована встреча с Ильхамом Алиевым.
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