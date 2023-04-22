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В Петербурге неравнодушные жители плетут маскировочные сети для военнослужащих

В Петербурге неравнодушные жители плетут маскировочные сети для военнослужащих

Благотворительный фонд "Победа" вместе с администрациями районов активно открывают новые площадки по изготовлению маскировочных сетей, показывают, как правильно это делать, и выдают все необходимые материалы.

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