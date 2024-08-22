Градоначальник поручил привести в порядок рынок на Багратиона

«Фасадные» павильоны на оживлённом смоленском перекрёстке модернизируют Торговые павильоны на пересечении улиц Багратиона и Нахимова Смоленска приведут в порядок - такое указание дал глава города Александр Новиков.
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