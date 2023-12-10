Почему наши люди в булочную на такси не ездят

Попытки отрегулировать и обелить рынок не должны бить по клиентам, считают в Совфеде. Пока же происходит наоборот: попасть в таксисты самозанятым сложно, оформить полис ОСАГО почти невозможно, а стоит он дорого.
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