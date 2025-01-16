Двое участников организованной группы ожидают суда в Якутии за серию краж замороженной рыбы и оленины

Следователями следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МУ МВД России «Якутское» окончено расследование уголовного дела в отношении двоих участников организованной группы.
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