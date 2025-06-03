Американцы подставили Россию? Как США помогли Украине нанести удар по российской авиации

США помогли Украине с разведданными для удара по российским аэродромам, считают в украинской Раде. Украина не смогла бы провести налёт на российские аэродромы без поддержки американской разведки, заявил секретарь комитета Верховной рады по безопасности Роман Костенко в эфире канала «НВ».