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Вот история

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Ключевая ставка к концу 2026 года: три сценария для экономики и вкладчиков

Ключевая ставка к концу 2026 года: три сценария для экономики и вкладчиков

Когда речь заходит о деньгах, большинство из нас интуитивно ищет какую-то точку опоры — цифру, от которой можно отталкиваться в решениях.

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