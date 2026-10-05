Ключевая ставка к концу 2026 года: три сценария для экономики и вкладчиков

Когда речь заходит о деньгах, большинство из нас интуитивно ищет какую-то точку опоры — цифру, от которой можно отталкиваться в решениях.
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