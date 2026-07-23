Потери Украины из-за российских атак на порты в Одессе и Черноморском оценили

Украина теряет около 80 миллионов долларов в день из-за российских атак на портовую инфраструктуру. Так оценил потери страны из-за обстрелов портов в Одессе, Черноморском, Николаеве и Южном министр аграрной политики Тарас Высоцкий, его слова приводит Telegram-канал Mash.