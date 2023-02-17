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Кибермошенники украли у россиянина рекордные полмиллиарда рублей

Кибермошенники украли у россиянина рекордные полмиллиарда рублей

Кибермошенники похитили у россиянина рекордную сумму в полмиллиарда рублей в 2022 году. Об этом рассказал начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Филипп Немов.

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