Кибермошенники украли у россиянина рекордные полмиллиарда рублей

Кибермошенники похитили у россиянина рекордную сумму в полмиллиарда рублей в 2022 году. Об этом рассказал начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Филипп Немов.
Кибермошенники похитили у россиянина рекордную сумму в полмиллиарда рублей в 2022 году. Об этом рассказал начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Филипп Немов.
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