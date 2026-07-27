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Тучи над Киевом сгущаются. Зеленского прижали сразу по трем фронтам

Тучи над Киевом сгущаются. Зеленского прижали сразу по трем фронтам

Серьезность этапа, который переживает Украина, сегодня определяется уже не только количеством километров, на которые российские войска способны продвигаться, а прежде всего способностью Киева одновременно справляться с тремя фронтами противостояния.

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