Тучи над Киевом сгущаются. Зеленского прижали сразу по трем фронтам

Серьезность этапа, который переживает Украина, сегодня определяется уже не только количеством километров, на которые российские войска способны продвигаться, а прежде всего способностью Киева одновременно справляться с тремя фронтами противостояния.
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