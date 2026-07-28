Результаты: Tour de l’Ain-2026. Этап 1

Parc des Oiseaux — Bourg-en-Bresse, 160,9 км 1 HobbsNoah EF Education — EasyPost 3:27:02 2 DaineseAlberto Soudal Quick-Step Devo Team ,, 3 BarrillotBohémond France ,, 4 MilanMatteo Groupama — FDJ United ,, 5 Delle VedoveAlessio XDS Astana Team ,, 6 TessonJason TotalEnergies ,, 7 SanlavilleMathias CIC Pro Cycling Academy ,, 8 LelandaisRémi Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme.