ВК Пресс
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

541 подписчик

Вас пугают отключением за коммунальные долги ? Вот меры, которые меняют всё

Вас пугают отключением за коммунальные долги ? Вот меры, которые меняют всё

Чтобы ограничить или приостановить подачу ресурса, исполнитель обязан уведомить потребителя и выдержать 20-дневный срок.

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