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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Томас не ожидал: МОК придётся извиняться перед Россией?

Томас не ожидал: МОК придётся извиняться перед Россией?

Россия не будет участвовать в Олимпиаде 2024 года на условиях врага. Впрочем, наш Олимпийский комитет не возражает против того, чтобы спортсмены "бегали и прыгали" на соревнованиях, правда, при одном условии, что выступать они будут исключительно за свой счёт, а также на свой страх и риск.

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Комментарии
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Серж Южанин
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Серж Южанин
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Как узнали что денег не будет, сразу зачесались. Волшебные денежки, что же вы с людьми делаете?
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