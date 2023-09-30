Томас не ожидал: МОК придётся извиняться перед Россией?

Россия не будет участвовать в Олимпиаде 2024 года на условиях врага. Впрочем, наш Олимпийский комитет не возражает против того, чтобы спортсмены "бегали и прыгали" на соревнованиях, правда, при одном условии, что выступать они будут исключительно за свой счёт, а также на свой страх и риск.
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