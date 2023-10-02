Левкин: в Капотне более 600 москвичей переедут в новостройку по реновации

Жители ветхих домов в районе Капотня в Москве начнут заселяться в первую новостройку по реновации. Новые квартиры получат больше 600 участников программы, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии