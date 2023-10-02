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Левкин: в Капотне более 600 москвичей переедут в новостройку по реновации

Левкин: в Капотне более 600 москвичей переедут в новостройку по реновации

Жители ветхих домов в районе Капотня в Москве начнут заселяться в первую новостройку по реновации. Новые квартиры получат больше 600 участников программы, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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