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Захарова объяснила слова Макрона о ядерном оружии

Захарова объяснила слова Макрона о ядерном оружии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью каналу «Москва 24» с юмором отреагировала на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии и его готовности представлять Европу в переговорах с Россией.

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