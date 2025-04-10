Захарова объяснила слова Макрона о ядерном оружии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью каналу «Москва 24» с юмором отреагировала на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии и его готовности представлять Европу в переговорах с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии