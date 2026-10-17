Главное в тезисах: Сделка на миллионы тонн: после разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп объявил о немедленной поставке 300 000 тонн российского дизтоплива на мировой рынок, с планами на 500 000 тонн в ноябре и ещё 1 млн тонн позже — суммарно заявлено более 4,8 млн тонн.