Главное в тезисах: Сделка на миллионы тонн: после разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп объявил о немедленной поставке 300 000 тонн российского дизтоплива на мировой рынок, с планами на 500 000 тонн в ноябре и ещё 1 млн тонн позже — суммарно заявлено более 4,8 млн тонн.
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