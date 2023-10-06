В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры

В одной из школ города Красноярск 11-летний подросток умер на уроке физкультуры. В Telegram-канале управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщается, что сейчас следователи проводят процессуальную проверку.
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