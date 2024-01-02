Российские бомбардировщики накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ

Старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров 2 января сообщил, что российские бомбардировщики нанесли удары по 22 опорным и командным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.
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